侯友宜拋藍白共治　蔡壁如曝兩黨主席有計劃

民眾黨台中市“立委”候選人蔡壁如。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月11日電（記者 方敬為）2024大選倒數計時，中國國民黨候選人侯友宜不斷向台灣民眾黨候選人柯文哲喊話，並拋出“藍白共治”，外界也質疑民眾黨人才不足，若柯當選恐怕沒能力組聯合政府，甚至蔡政府官員恐怕多數留用。對此，民眾黨“立委”候選人蔡壁如今天表示，柯文哲當選絕對用人唯才，強調專業，她並透露其實柯與國民黨主席朱立倫已寫過相關計劃。



針對侯友宜拋出“藍白共治”民眾黨內的看法，以及外界質疑柯文哲當選組成聯合政府的能力，蔡壁如11日上午在選區內車隊掃街，行前受訪，作上述表示。



蔡壁如說，聯合政府的概念一直是柯文哲一貫主張，也最先提出，若柯文哲當選在“內閣”人事安排上，最主要就是尊重專業、用人唯才、不分黨派，任何部會的人事任命一定是以專業為主，而不是以政黨的分配為主，這外界應該不必過度煩惱，民進黨政府現在幾乎所有的官員都是政治任命、酬庸，順從黨意，而非專業考量，這個亂象絕對要導正過來。



蔡壁如並透露，其實組成聯合政府，過去有一段時間是柯文哲、朱立倫有在討論，她也看過雙方寫的那份聯合政府“內閣制”相關計劃，組成聯合政府還是要以人才為主、尊重專業，這是組成聯合政府最重要的目的。這樣才能減少像民進黨現在完全執政、完全腐敗，例如最近高端疫苗採購合約疑雲，“衛福部長”薛瑞元全力護航，裝聾作啞，非常不適任，她認為，組建聯合政府，人事任命以專業優先，才是老百姓的福氣。