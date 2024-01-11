賴清德稱馬英九主張已過去　歷史要翻開新頁

賴清德接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月11日電（記者 盧誠輝）針對馬英九日前接受德國之聲專訪，說兩岸關係要相信大陸領導人習近平一事，民進黨2024候選人賴清德今日上午到新竹車隊掃街時受訪表示，馬英九的主張跟時代已經過去了，歷史已經翻開新的一頁，大家對和平要有理想，但不能夠有幻想，這也是為什麼在這次的選舉中，他會提出和平四大支柱行動方案的原因。



賴清德今日上午到新竹市車隊掃街，包括民進黨新竹市“立委”候選人林志潔與多位綠營新竹市議員都到場陪同。



媒體詢問，馬英九日前接受德國之聲專訪，說“兩岸關係要相信習近平”，結果侯友宜撇清不支持馬英九，會不會認為國民黨內部對兩岸關係沒有共識？以及馬英九也在臉書發文酸民進黨的“在路上”影片，呼籲集中選票棄柯保侯，但藍營大打棄保牌，謝長廷也回憶2000年大打棄保牌，結果卻造成大輸一事的看法？



賴清德說，馬英九的主張跟時代已經過去了，歷史已經翻開新的一頁，大家對和平要有理想，但不能夠有幻想，這也是為什麼在這次的選舉，他會提出和平四大支柱行動方案的原因，他跟蕭美琴將強化“國防”力量與經濟力量，也強化跟民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮威懾的力量，這個才是守護台灣安全、維護印太和平穩定最正確的做法。

