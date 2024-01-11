租金回報率反彈　小型單位達3.2厘

隨著樓價回落，租金回報也逐步回升。（大公報） 中評社香港1月11日電／本港樓市展開逾兩年的跌浪，且今年也難樂觀下，令不少市民都暫緩置業決定，轉買為租；加上近年大力推行的各項引入專才計劃，都令沉寂多年的私人住宅租賃市場“起死回生”，整體租金回報率拾級回升，其中實用面積小於753方呎的兩類中小型單位，其租金回報率已反彈至逾9年的新高，各達3.2厘及2.8厘。



大公報報導，當本港樓價在2021年中達歷史高峰時，各類私人住宅單位的租金回報則跌至有紀錄以來的低位，只約1.8厘至2.3厘水平。不過，隨著樓價逐步回落，租金回報也反復回穩。據差餉物業估價署統計資料顯示，其中表現最好的是中小型單位，實用面積小於431方呎的A類小型單位，去年11月份的私人住宅回報率已升至3.2厘，反彈至2014年首5個月水平；實用面積約431至753方呎的B類中小型單位，回報率達2.8厘，回升至2014年6至10月份水平。



至於實用面積753至1076方呎的C類中大型單位，其11月份的回報率為2.5厘，回升至2017年初的水平；實用面積1076至1722方呎的大型單位，其回報率回升至2016年第3季水平，為2.4厘；實用面積逾1722方呎的超大型單位，其回報率有2.3厘，回升至2016年初水平。



業內人士指出，雖然目前樓價自高峰時已下跌逾兩成，但因息口依然偏高，經濟前景卻不明朗，新樓供應又充裕下，都削弱市民的買樓信心。加上特區政府引入的外來人才，大部分都是租樓為主，所以，相信今年住宅租金及回報率仍可持續升勢。