金磚國家人士熱議“大金磚合作”新時代

中評社北京1月11日電／據新華社報導，綜合新華社駐外記者報導：2024年，金磚合作機制邁入新階段，沙特、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞成為金磚國家正式成員。金磚國家人士紛紛認為，作為發展中國家和新興經濟體的重要合作平台，金磚合作機制正在吸引志同道合者的更多支持，展現出光明的合作前景。



沙特利雅得政治和戰略研究中心研究員阿卜杜勒·阿齊茲·沙巴尼說，金磚合作機制是個合作共贏的平台，各成員通過這一平台推進適合本國國情的發展道路，保障自身主權和發展權益。



阿聯酋負責推行政府戰略計劃的阿布扎比執行辦公室主席前顧問易蔔拉欣·哈希姆說，對阿拉伯國家來說，金磚合作機制提供了與其他國家深化夥伴關係的重大機會，這一機制“將加速世界多極化，增強多邊主義”。



在伊朗工作的國際政治專家伊馬德·阿卜謝納斯說，當今世界，任何國家都無法獨自行事或逆潮流而動，金磚合作機制有助於各成員在全球舞台上相互支持，而不是一方支配另一方。



埃塞俄比亞外交部日前發表聲明說，埃塞俄比亞成為金磚國家後，致力於與所有金磚成員合作，在促進和平與繁榮方面發揮建設性作用。



俄羅斯是2024年金磚輪值主席國，將於10月在喀山主辦金磚國家領導人會晤。俄總統普京說，還有約30個國家希望加入金磚合作機制，“這令人信服地證明，金磚國家的聲望及其在國際事務中發揮的作用正在提升”。



金磚合作機制是新興市場國家和發展中國家加強團結合作、謀求共同發展、維護共同利益的重要平台。以擴員為新起點，這一機制進入“大金磚合作”的新時代。

