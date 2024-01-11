私樓租金去年升逾7%　9年最勁

在用家剛性需求支持下，租金指數連續5個月企穩於116點至117點高水平。（大公報） 中評社香港1月11日電／特區政府積極“搶人才”，隨著大批專才陸續到港，推升本港租賃需求，私樓租金現強勁升勢。反映私人住宅租金走勢的中原租金指數CRI，去年全年抽升7.37%，升幅為2014年之後9年最大。業界預料，今年租金有望延續強勢，全年升幅料約10%，繼續“跑贏”樓價。



大公報報導，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市租金指數CRI上月報116.59點，全年埋單計升7.37%，按年升幅為2014年後最大；惟同期二手樓價指數CCL卻下跌6.37%，去年租金及樓價走勢明顯背馳。



租金及樓價走勢背馳



值得一提，租金指數於去年第4季表現反復，12月按月跌0.69%，顯示傳統租賃淡季期間，租金高位爭持。楊明儀指出，在用家剛性需求支持下，租金指數連續5個月企穩於116點至117點高水平，展望短期租金繼續高位窄幅徘徊，未有轉勢向下跡象。



受經濟疲弱及供應增加等因素影響，本港住宅租賃市場於2022年持續調整，中原租金指數於2023年1月低見108.13點，較2018年8月高位插水約15.5%，隨著輸入專才持續帶旺租務，租金拾級回升，現水平較去年初低位反彈約7.8%。



本地樓市調整，個別用家轉買為租，推升細單位租賃需求，令去年中小型單位租金升幅超越豪宅市場，據中原租金指數CRI顯示，截至2023年12月，中小型單位租金指數報118.73點，全年升幅約7.6%；而大型單位租金指數全年升幅衹有約5.4%。



分區方面，市區住宅租金表現優於新界，九龍租金指數報109.46點，雖然按月跌2.15%，但2023年全年累漲9.6%，為四大分區中升幅最強。其次是港島區，指數報112.48點，按月升0.33%，全年升7.7%，創逾2年新高。



反觀，新界東租金指數報139.41點，按月跌0.56%，連跌3個月共2.13%，全年升幅僅5.7%；新界西指數報143點，去年升幅僅約5.3%。



內地專才2.8萬租YOHO Midtown



踏入新一年，受專才搶租潮帶動，近期大型單位租務需求也開始升溫，中原地產副區域營業經理王勤學表示，本地剛性需求高企，加上各項輸入人才計劃，持續推升住屋租賃需求，元朗YOHO Midtown新近錄得內地專才租務個案，單位為YOHO Midtown 8座低層C室，實用面積988方呎，4房間隔，獲內地專才以月租2.8萬元租入，實用呎租28.3元，屬市價。



業界人士指，多項搶人才方案持續，海外及內地專才會陸續到港，料租賃需求仍未結束，住宅租金看升約10%，或重返2018至2019年水平，表現會繼續“跑贏”樓價。