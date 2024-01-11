自然資源部印發通知　規範國土調查成果應用

西寧生態警務室巡邏工作中（來源：新華社） 中評社北京1月11日電／據光明時報報導，日前，自然資源部辦公廳印發《關於按照實地現狀認定地類規範國土調查成果應用的通知》（以下簡稱《通知》），要求各地堅持實事求是，在年度國土變更調查中嚴格按照統一標準，相關管理工作要充分考慮地類來源的合理性、合法性，綜合作出判斷，確保耕地實至名歸，國土調查成果真實準確。



《通知》提出，國土調查要按照統一調查標準，依據調查時點國土利用現狀認定地類。凡是發現國土調查成果與實地國土利用現狀不一致的，無論是調查時點後新發生變化的，還是“三調”或歷年國土調查錯漏的，均應及時通過年度國土變更調查更新或糾正調查成果，確保調查地類與實地現狀保持一致。涉及管理急需的，可通過日常變更機制報部“即報即審”。衛星遙感影像是國土調查的工作底圖，但不得僅以衛星遙感影像在內業判定地類，必須按照調查規程要求，依據實地現狀核實地類情況。堅持從實際出發，做好地類變化的舉證工作。年度國土變更調查中，要按照統一技術要求，對地類疑似變化地塊做到應舉盡舉，可採取人工拍攝、無人機航拍等方式進行照片或視頻舉證，確保實地核實了現狀，佐證地類認定符合標準。



《通知》要求，堅持國土空間唯一性和地類唯一性，切實解決地類衝突問題。要以“三調”及年度國土變更調查成果為基礎，按照統一標準，做好森林、草原、濕地調查監測工作，對涉及林地、草地、濕地地類變化的，經各級自然資源主管部門與林草主管部門共同審核確認後，納入年度國土變更調查和林草濕圖斑監測成果，確保地類認定的一致性，不斷夯實自然資源管理“一張底圖”基礎。國土調查成果反映的調查時點的國土利用現狀，是相關管理的基礎，但還需進一步比對以往調查、規劃、審批、督察執法等管理信息，充分考慮地類來源的合理性、合法性，綜合作出判斷。