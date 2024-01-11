中評社北京1月11日電／據新華社報導，《南華早報》日前報導說，儘管在華跨國公司面臨地緣政治風險和來自本土企業的激烈競爭等挑戰，但這些公司依然非常看好中國消費回升帶來的機遇，中國仍是跨國公司的重要市場。



報導援引貝恩公司的數據說，2022年，在全球200強跨國企業的收入中，中國市場收入占比約15%。對特斯拉、梅賽德斯－奔馳、資生堂等企業來說，中國市場收入占比更高，在22%至37%之間。貝恩公司認為，就食品和飲料、汽車、紡織服裝、化工和化工產品、鋼鐵、消費電子等行業而言，中國仍將是最大市場。



貝恩公司上海合夥人布魯諾·拉納表示，要用更長遠的眼光看待中國，“中國經濟將繼續增長，中國市場收入在跨國企業全球收入中的占比也將繼續增長”。他說，跨國企業要做好充分準備、持續更新知識、客觀評估風險並實施穩健的競爭策略，才能抓住中國市場提供的廣闊機遇。



美國智庫世界大型企業研究會中國經濟與商業中心主任阿爾弗雷多·蒙圖法爾－埃盧認為，中國對外資企業來說仍然具有吸引力，“中國不僅是企業產品和服務的重要終端市場，還擁有高效的產業生態系統，在全球供應鏈中扮演重要角色”。他說，大部分在華經營的跨國企業都致力於繼續拓展中國市場。



國際評級機構惠譽中國企業研究董事楊菁表示，預計2024年將有更多中外汽車製造商、供應商開展各種形式的合作，包括生產外包、技術授權、成立合資企業等。



（來源：新華網）