“烏克蘭問題和平進程尚無進展”

中評社北京1月11日電／據中國新聞網報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫10日表示，莫斯科方面尚未看到烏克蘭問題和平進程的進展，俄羅斯將繼續對烏特別軍事行動。



俄媒體10日援引佩斯科夫的話報導稱，目前在烏克蘭和平進程方面依舊是一片空白。“人們看到的是圍繞澤連斯基那套‘和平公式’進程完全難以解釋，在沒有俄方參與的情況下，幾個國家聚在一起來討論某種虛無的和平方案，是非常奇怪的進程。”



佩斯科夫強調，事實上，烏克蘭方面仍在法律層面拒絕與俄羅斯進行任何談判，俄方將繼續對烏特別軍事行動。



俄羅斯總統普京去年12月19日在俄國防部部務委員會擴大會議上表示，西方不會放棄其遏制俄羅斯的戰略以及在烏克蘭的目標，俄羅斯也不會放棄特別軍事行動目標。他此前也多次表示，俄方對俄烏和平談判持開放態度。



烏克蘭總統澤連斯基去年12月在基輔舉行的年度記者會上稱，衹有俄方準備接受烏方提出的和平方案等條件下，烏俄之間的談判才有意義，但目前尚未看到這種談判的可能性。



2022年10月，澤連斯基簽署總統令，批准執行烏國家安全與國防委員會作出的決議，包括不與俄總統普京談判等內容。同年11月，澤連斯基在二十國集團（G20）峰會上首次提出烏方包含10項內容的“和平計劃”，包括俄軍撤軍、恢復2014年以前的烏領土等，隨後烏克蘭試圖在多個國際場合推廣這一方案。



（來源：中新網）