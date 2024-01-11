侯友宜：我與美國路線一致　堅定反對“台獨”

國民黨2024大選候選人侯友宜。(照:截自侯友宜競選辦公室直播畫面) 中評社新北1月11日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜今日表示，民進黨賴清德主張“台獨”，大家擔心會引起台海動盪，賴當選的風險比任何人都高太多了。侯友宜指出，美國強調不支持“台獨”，而他與美國路線一致，他會堅定反對“台獨”，走台灣應該走的中間路線。



全球政治風險諮詢機構“歐亞集團”（Eurasia Group）評估今年風險，將民進黨賴清德與烏克蘭總統澤連斯基、以色列總理內唐亞胡並列為“美國的危險朋友”，指賴清德若當選2024，台海現狀可能很快會受到考驗。



侯友宜與副手趙少康今日共同舉辦國際記者會，共有30個國家、173位外媒記者出席，包括《華爾街日報》、《紐約時報》、《日經新聞》、《聯合早報》等，記者會地點位於新北市板橋希爾頓飯店。



外媒提問，賴上任戰爭風險有多大？



侯友宜表示，“歐亞集團”把賴清德與烏克蘭總統澤連斯基、以色列總理內塔尼亞胡並列成美國最危險的朋友，可以想見賴若當選，賴的“台獨”主張是一個引戰的主張，尤其賴清德在競選過程中說“中華民國”是災難，讓大家非常擔心會不會引發台海動盪，雖然蔡英文幫忙澄清，但大家都清楚認識，除了民進黨有《“台獨黨綱”》以外，更重要的是，賴清德從以前到現在就是務實的“台獨”工作者，所以賴當選的風險比任何人都高太多了。



侯友宜指出，所以戰爭不能萬一，戰爭的風險一定要降到零，和平才是唯一的選項，引發戰爭的往往是“國家”領導人，不是人民，“國家”領導有責任避免戰爭風險。他任內不會觸及統一問題，因為台灣未來是2300萬人來決定，所以他走的是台灣最有利的中間路線，尤其我會對話交流，把風險降到最低，用實力確保和平，用交流增進理解，逐步降低風險。



外媒也問到，台灣在對美國與對中國大陸關係中如何取得平衡？也就是在與北京有更多互動下，不影響台灣與美國及西方世界的緊密關係。



侯友宜表示，美國是我們堅定的民主自由的同盟國家，現在台灣最大共識就是“中華民國憲法”、“兩岸人民關係條例”，在這基礎上面對大陸的兩岸關係，一定用求同存異，主權互不承認，治權互不否認，兩岸以前也曾經用此方式產生互動。



侯友宜表示，就像美國國安顧問蘇利文對中美關係的看法，他認為中美越是劇烈競爭，就要越密集的外交管控，美國總統拜登也說嚇阻，也用外交關係降低風險，這都是我們要走的路，而且美國也強調不支持“台獨”，甚至很多美國學者專家也在談要不要凍結《“台獨黨綱”》。



侯友宜表示，他和美國對中國大陸的路線一致，他會堅定反對“台獨”，相對也反對一國兩制，他堅定堅守台灣的民主自由制度，這才是台灣該走的中間路線。