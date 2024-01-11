美智庫列賴清德為危險朋友　藍：外資焦慮

國民黨召開“美智庫質疑賴清德路線？將成美‘危險的朋友’”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月11日電（記者 張嘉文）針對全球政治風險諮詢機構“歐亞集團”（Eurasia Group）評估今年風險，將民進黨2024候選人賴清德跟烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理內塔尼亞胡並稱“美國的危險朋友”。中國國民黨今天召開記者會質疑，若13日投票之後把台灣交給美國智庫口中的“危險朋友”，會陷入何種兵凶戰危？兩岸的和平現狀會受到多大衝擊？外資對台灣的投資會有多大焦慮與恐慌？



國民黨今日召開“美智庫質疑賴清德路線？將成美‘危險的朋友’”記者會，由2024競選發言人、智庫副執行長凌濤主持。



凌濤指出，Eurasia Group歐亞集團是歐美企業最常用的地緣政治風險諮詢公司，也是全球最大的政治風險諮詢公司。在紐約、華盛頓、倫敦、東京、聖保羅和舊金山設立了辦公室，掌握政情，影響全球外資的投資意向。



凌濤表示，“歐亞集團”評估今年風險的報告中，在美國的“危險朋友（Dangerous Friends）”當中，有一個就是賴清德。賴清德甚至與澤倫斯基、內塔尼亞胡並列危險朋友。如果賴清德當選，台海的不安現狀將很快受到考驗。烏克蘭、以色列和台灣將繼續是美國的主要盟友。但這些領導人追求國家、有時是個人的利益，將進一步使華盛頓陷入不斷擴大的衝突。



凌濤說，國際智庫直指賴清德是不安的來源，是美國危險的朋友，國際媒體“彭博”也報導“台海若開戰代價10兆美元”相當於全球GDP百分之十，遠超過俄烏戰爭、新冠疫情和全球金融危機造成的影響。“台獨”思維會把台灣未來帶往何種危機？這是全球媒體關注的現象，也讓大家擔心賴清德是否會讓台灣陷入兵凶戰危的災難險境。



凌濤批評，但民進黨政府為了政治利益，仍持續操作“介選簡訊”緊張氣氛，讓全台灣人民陷入險境。連大陸發射衛星都要觸發警報作為選舉操作，英文寫成空襲、飛彈，讓全球在台灣觀選的外媒非常緊張。他強調，簡訊中甚至要大家進入防空避難，如果發射衛星都必須如此，去年10月到12月總共7次的大陸衛星發射都不發，接近選舉才發簡訊，這令人懷疑根本民進黨就是介選與政治操作。