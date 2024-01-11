富權：“國家級警報”差點變成“國際級事件”

中評社香港1月11日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：“國家級警報”差點演變成“國際級事件”。以下為文章內容。



前日下午的“國家級警報”事件發生後，發酵了強烈的“介選”討論以至爭論效應。在野陣營包括國民黨和民眾黨的各式人物，固然是強烈批評民進黨當局在投票前不到一百個小時，操縱“國家機器”進行“介選”，恐嚇在野陣營候選人的支持者。但有趣的是，不少民進黨的支持者卻也憂心忡忡，擔心此事件極為不利於賴清德的選情，認為這是在製造恐慌，迎合在野陣營推出的“和平VS戰爭”的選戰策略，讓一般民眾更害怕“台獨金孫”賴清德當選將會引發台海戰爭，大家反而會把選票轉投到侯友宜、柯文哲的身上。因此，有不少民進黨的支持者紛紛打電話給民進黨當局的相關單位及“立委”，表達擔憂。也有不少民進黨“立委”連自己都感到“受不了”，頻繁向行政單位確認狀況，追問到底怎麼回事。



這個事件，已經演化為“國際事件”。一方面，“愛因斯坦探針衛星”是由中國科學院國家太空科學中心和歐洲太空總署、馬克斯•普朗克地外物理研究所合作研製的一顆面向時域天文學和高能天體物理的X射線天文衛星，屬於太空科學先導專項（二期），因而是一項屬於中外尤其是中歐合作的產物。但民進黨當局卻對這項在外太空飛行，沒有對台灣地區構成任何政治及軍事上的“侵犯威脅”的科學項目，竟然發布“國家級警報”，這豈非是要把歐盟等“外國勢力”也無端端地“拖下水”，陷這些近年來對台灣當局的政治態度有所鬆動的國家於“不義”？



還有，台灣當局“國防部”為了掩飾自己的失誤，竟然說這是因為監察到衛星偏離了軌道，飛行軌跡異常，飛越了台南和台東上空，才發布“國家級警報”的。但歐洲太空總署卻宣布，衛星進入預定軌道。究竟誰說的才是真的？一個“偏移軌道”的衛星，能夠發射成功嗎？台灣當局向與中國合作發射衛星的歐洲太空總署的背後，狠狠地插上了一“刀”。

