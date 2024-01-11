中評社北京1月11日電／據中新網報導，題：一場華裔“尋根之旅”中的文化情誼



中新網記者 闞力



“白雪紅梅辭舊歲，和風細雨兆豐年。”2024“中國尋根之旅”河南冬令營10日在鄭州開營，13歲的劉家興用一副春聯和來自蒙古國的王索倫格，結下文化情誼。



是次冬令營由中國僑聯主辦，河南省僑聯等承辦，來自澳大利亞、新西蘭、蒙古國、日本等國家的61名海外華裔青少年，在豫開啟10天的“尋根之旅”。劉家興是鄭州市管城回族區外國語學校的學生，王索倫格是蒙古國旅蒙華僑蒙中友誼學校的學生。



作為此次冬令營的“開胃菜”，海外華裔青少年與河南本地學生一一結對子，並互換紀念物。其中，有手寫的賀歲春聯，有手工製作的許願星，也有用中外文字寫下的祝福語。



龍年春節即將來臨，劉家興希望手寫的春聯給王索倫格帶去福氣。對方回贈了一個有中華傳統文化元素的龍年掛件，寓意萬事興“龍”。



河南是文化大省。濃鬱的文化氣息，還在開營儀式現場和行程中一一體現。



其中，儀式現場外展示的“青銅錢幣”“甲骨文”等手工“文物”複製品，及傳統剪紙、繪畫等展示品，吸引了海外華裔青少年的駐足觀賞，與之結對的本地學生當起“小講解員”。來自新西蘭的俞品宏、俞易宏、俞科宏姊妹三人不時拿起手工“文物”複製品，向本地學生詢問“文物”背後的故事。

