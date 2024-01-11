中評社北京1月11日電／據中新網報導，美元下行之路仍坎坷，人民幣再度逼近7.2關口



年初，全球風險情緒下降，美元指數反彈，再度突破102關口，人民幣對美元逐漸逼近7.2。



截至1月10日20：34，美元／人民幣報7.1689，美元／離岸人民幣報7.1810，美元指數報價102.43。某外資行外匯交易員對記者表示，美元開始反撲，美國經濟的韌性也令市場感到對美聯儲降息的押注太極端了，中美利差從2023年12月的最低1.3%左右再度擴大至1.5%。儘管此前的一波大漲行情已經瓦解了不少積累的人民幣空頭，但在中美利差走闊的背景下，反彈最終還是會受到一定限制。



外資行此前普遍提升對2024年人民幣匯率的預測，7.0是較具有共識的預測值。不過，變數仍在於美國降息節奏和美國經濟動能以及中國的復甦進程。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤日前對記者表示，“其實去年推動人民幣反彈的因素更多是美元的走弱，我們之所以認為2024年前幾個月匯率有一定貶值的壓力，是因為美元走勢目前還不太容易判斷。”



美元下行不易



美國三大股指2024年開局不利，上周標普500指數和納斯達克指數分別連續四天和五天下行，此前連續九周上漲的行情告一段落。在避險情緒攀升的背景下，美元指數反彈，自去年底的100.60水平最高反彈至102.77水平，同時美債十年期收益率反彈至4%以上，兩者的背後都預示市場對美聯儲降息預期有所動搖。

