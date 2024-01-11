美批准現貨比特幣ETF引爭議

中評社北京1月11日電／據新華社報導，首批持有比特幣的交易所交易基金（ETF）預計將於本周四開始交易，此前美國證券交易委員會為這些基金的上市掃清了最後一道障礙。



報導說，美國的批准有望為這種最受歡迎、流動性最強的加密代幣開創一個新時代，現貨比特幣ETF最快將於周四開始交易。



另據英國《金融時報》網站1月11日報導，美國證券交易委員會批准了首批現貨比特幣交易所交易基金，這是一個分水嶺時刻，加密貨幣愛好者們正在押注這將吸引新的散戶和機構投資者進入市場。



美國最高證券監管機構周三批准了ETF發起人的申請，這些發起人既包括貝萊德、景順和富達等老牌公司，也包括灰度投資和方舟投資等專注數字技術的新進入者。



首批基金——持有共同基金等資產，但像股票一樣在交易所交易，並在美國享受特殊的稅收待遇——預計最早將於周四上午開始交易。



報導說，在經過數月的期待和激烈的法律訴訟之後，首批基金獲得批准。在獲得批准後，比特幣的交易價格在4.5萬美元左右，遠低於2021年11月達到的6.9萬美元的峰值，但幾乎是在現已臭名昭著的加密貨幣交易所FTX破產後的2022年12月跌至的1.6萬美元低點的三倍。



雖然現貨比特幣ETF已在其他市場推出，但美國的批准有望為這種最受歡迎、流動性最強的加密代幣開創一個新時代。美國的機構和散戶投資者現在將能夠通過受監管的產品直接投資比特幣，而不必承擔從不受監管的交易所購買的風險，也不必承擔投資比特幣期貨的ETF所帶來的更高成本。

