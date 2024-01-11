厄瓜多爾緣何進入“國內武裝衝突”狀態

中評社北京1月11日電／據新華社報導，近日，厄瓜多爾爆發監獄騷亂、武裝分子闖入電視台挾持人質等一系列惡性事件。厄瓜多爾總統諾沃亞10日在首都基多表示，厄瓜多爾正處在“戰爭狀態”，目前事態有多嚴峻，政府採取了哪些措施，曾為拉美最安全國家之一的厄瓜多爾此次暴力升級的根源是什麼？



事態有多嚴峻



厄瓜多爾警方7日在對西南部城市瓜亞基爾一所監獄開展安全檢查時，發現毒梟阿道弗·馬西亞斯（別名“菲托”）不知所蹤。作為販毒集團頭目，“菲托”因有組織犯罪、販毒和謀殺等罪名被判34年監禁。



8日，位於首都基多、南部阿蘇艾省、中部科托帕希省等地的6所監獄先後發生騷亂，囚犯扣押獄警、占領崗哨並破壞監獄設施。面對不斷惡化的治安形勢，諾沃亞宣布全國進入為期60天的緊急狀態並實施宵禁。但此後，囚犯不僅挾持獄警還錄制視頻威脅總統，各地相繼爆發更多惡性事件。



9日，一夥蒙面槍手闖入厄瓜多爾一家電視台並挾持工作人員。直播畫面顯示，武裝人員持槍挾持人質並將其控制在演播室，其間傳出數聲槍響。



不斷升級的暴力事件也對周邊國家造成影響。9日，秘魯宣布在毗鄰厄瓜多爾的北部邊境地區實施緊急狀態。巴西、智利、巴拉圭等國也先後對厄境內暴力事件表示譴責，聲援諾沃亞政府。

