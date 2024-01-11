柯文哲：民眾黨兩岸關係　台灣自主兩岸和平

民眾黨2024大選候選人柯文哲受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月11日電（記者 鄭羿菲）馬英九日前接受德國之聲專訪，表達“就兩岸關係必須相信中國領導人習近平”。台灣民眾黨2024候選人柯文哲11日被問是否認同時表示，民眾黨的兩岸關係是“台灣自主、兩岸和平”，要注意順序，兩岸和平要相信誰？就是相信自己，“國防”自主OK了，維持我們與盟國的穩定關係，我們就會開始試著與中國大陸溝通。



馬英九接受德國之聲專訪，表示緩和兩岸緊張須用和平方式對話，而非著重武力備戰；當被追問是否信任中國領導人習近平時，馬英九說就兩岸關係而言“必須相信”對方。但中國國民黨侯友宜10日則表達，馬英九的想法與他有些不同，他對中國的意圖，從來沒有存在不切實際的想法。



2024大選進入倒數時刻，柯文哲11日行程滿檔，返回北台灣白天車隊掃街拜票、傍晚開始催緊年輕人支持。柯一早9點陪同民眾黨新北市第八選區（中和）“立委”候選人邱臣遠掃街，雖然是上班日，但仍有熱情支持著攜家帶眷站路口揮手，除了有家長帶小孩，也有不少正妹站路口，看到柯文哲就興高采烈地揮手。



柯文哲在掃街前接受媒體訪問，被問及如何看待馬英九與侯友宜的論調似乎不同？柯笑說，那是他們自己內部要去協調的。



媒體追問，對馬英九的說法認同嗎？柯文哲回應，台灣民眾黨在這次“總統”大選，關於兩岸關係就是8個字，“台灣自主、兩岸和平”，請注意順序要對台灣自主、兩岸和平，要相信誰？就是相信自己，更重要的是要讓自己值得自己相信，所以台灣該做的準備都還是要做，他主張“國防”預算要增加到台灣GDP的3%，“國防”自主Ok了，才可以維持我們跟盟國的穩定關係，我們就會開始試著跟中國大陸溝通，這才是對的。



柯文哲說，台灣自主、兩岸和平，但是沒有說一開始就要先相信別人，這太危險了。