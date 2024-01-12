移民管理局答中評：多方面助力提升辦證體驗

國家移民管理局外國人管理司司長毛旭（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月12日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室1月11日上午舉行新聞發布會，國家移民管理局外國人管理司司長毛旭在回答中評社記者提問時表示，隨著信息科技在移民管理領域深化應用，在依法規範管理的基礎上，將進一步精簡辦證材料、優化辦證流程、提升辦證效率，並積極拓展電子政務服務，有效改善辦證體驗。



中評社記者提問，請詳細介紹一下此次推出的簡化在華外籍人員簽證申辦材料措施，相較之前有哪些便利？



毛旭表示，目前，在華外籍人員申辦簽證和停居留證件時，除本人護照外，還需要提交與申請事由相關的材料，比如邀請函件、企業營業執照、住宿登記回執、親屬關係證明等。此次推出便利措施，一是明確公安機關出入境管理機構對於通過信息共享可查詢到外籍人員住宿登記記錄、邀請單位或者聘雇企業營業執照等信息的，可免予查驗住宿登記回執、企業營業執照原件等紙質證明材料；二是對在華外籍人員辦理親屬短期探親團聚簽證的，無需再辦理親屬關係證明及相關認證手續，可以邀請人親屬關係的聲明替代親屬關係證明，進一步為來華短期探親團聚人員提供辦證便利。



毛旭表示，隨著信息科技在移民管理領域深化應用，在依法規範管理的基礎上，將進一步精簡辦證材料、優化辦證流程、提升辦證效率，並積極拓展電子政務服務，有效改善辦證體驗。