移管局：將做充分準備迎接春節出入境高峰

國家移民管理局邊防檢查管理司司長池景陽（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月12日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室1月11日上午舉行新聞發布會，國家移民管理局邊防檢查管理司司長池景陽在回答記者提問時表示，國家移民管理局已經專門部署全國邊檢機關，提前做好充分準備，為中外旅客提供必要便利和幫助，全力保障春節期間口岸通行安全、順暢、有序。屆時，國家移民管理局還將公布有關預測數據和應對措施，提示通關注意事項，請廣大出入境旅客及時關注口岸客流變化，合理安排行程。



有記者提問，今年元旦假期全國邊檢機關共查驗出入境人員517.9萬人次，較2023年元旦假期增長4.7倍，已恢復至2019年同期水平。距春節還有不到1個月的時間，請問有何舉措保障春節假期中外人員出入境通關安全順暢？



池景陽表示，今年元旦假期的日均出入境人數已經恢復至2019年同期水平。根據以往出入境客流規律，我們預計，在春節期間會迎來新一波出入境旅客高峰。國家移民管理局已經專門部署全國邊檢機關，提前做好充分準備，為中外旅客提供必要便利和幫助，全力保障春節期間口岸通行安全、順暢、有序。屆時，國家移民管理局還將公布有關預測數據和應對措施，提示通關注意事項，請廣大出入境旅客及時關注口岸客流變化，合理安排行程。在此，也歡迎海外華人華僑返鄉過節，歡迎外國朋友來中國感受中華傳統文化。

