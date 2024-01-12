移管局：五項措施服務保障高水平對外開放

國家移民管理局副局長劉海濤（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月12日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室1月11日上午舉行新聞發布會，國家移民管理局副局長劉海濤介紹便利外籍人員來華5項措施有關情況，並答記者問。劉海濤表示，隨著我國經濟社會持續恢復回升向好，對外開放水平不斷擴大，中外企業、人員對深化移民管理服務提出了許多新需求。國家移民管理局將主動協同有關主管部門，持續聚焦外國人來華經商、學習、旅遊等卡點堵點，持續深化移民管理服務改革和政策制度創新，加快推進制度型開放，積極參與營造一流的營商環境，主動服務促進構建新發展格局。



劉海濤表示，為深入學習貫徹落實中央經濟工作會議和中央外事工作會議精神，國家移民管理局從即日起推出便利外籍人員來華5項措施，積極配合有關部門進一步打通外籍人員來華經商、學習、旅遊的有關堵點，更好地服務保障高水平對外開放，服務促進高質量發展。以下是5項措施的具體內容：



一是放寬來華外籍人員申辦口岸簽證條件。對急需來華從事商貿合作、訪問交流、投資創業、探望親屬以及處理私人事務等非外交、公務活動的外籍人員，來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函件等相關證明材料向口岸簽證機關申辦口岸簽證後入境。



二是外籍人員在北京首都機場等樞紐空港口岸24小時直接過境免辦查驗手續。在北京首都機場、北京大興機場、上海浦東機場、杭州蕭山機場、廈門高崎機場、廣州白雲機場、深圳寶安機場、成都天府機場、西安咸陽機場，上述9個國際機場，推行24小時直接過境旅客免辦邊檢手續。對於持24小時內國際聯程機票，經上述任一機場過境前往第三國或地區的出入境旅客，可免辦邊檢手續，直接免簽過境。



三是在華外籍人員可就近辦理簽證延期換發補發。短期來華從事商貿合作、訪問交流、投資創業、探望親屬、觀光旅遊以及處理私人事務等非外交、公務活動的外籍人員，有正當合理事由需繼續在華停留的，可就近就便向停留地公安機關出入境管理機構申請簽證延期換發補發。



四是在華外籍人員需多次出入境可申辦再入境簽證。在華外籍人員因正當合理事由需多次出入境的，可憑邀請函件等相關證明材料，向公安機關出入境管理機構申請換發多次入境有效簽證。