移管局：放寬口岸簽證要求便於外籍人員來華

國家移民管理局外國人管理司司長毛旭（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月12日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室1月11日上午舉行新聞發布會，國家移民管理局外國人管理司司長毛旭在回答記者提問時表示，此次推出的放寬外籍人員申辦口岸簽證條件，主要是將口岸簽證條件進一步擴展到急需來華訪問交流、投資創業、探望親屬及處理私人事務等非外交、公務活動的外籍人員，基本上覆蓋到了絕大多數有緊急來華需求的外籍人員，更充分地發揮口岸簽證的功能優勢，為外籍人員來華提供更加便捷靈活的途徑。



有記者提問，2023年8月國家移民管理局推出了為外籍商貿人員提供口岸簽證便利的措施，請問此次放寬外籍人員申辦口岸簽證條件的主要考慮是什麼？



毛旭表示，去年8月，國家移民管理局推出了為急需來華外籍商貿人員提供口岸簽證便利措施以來，全國口岸簽證機關簽發商貿簽證量同比增長166%，受到廣大外籍人員、外資企業的好評和歡迎。這次推出的放寬外籍人員申辦口岸簽證條件，主要是將口岸簽證條件進一步擴展到急需來華訪問交流、投資創業、探望親屬及處理私人事務等非外交、公務活動的外籍人員，基本上覆蓋到了絕大多數有緊急來華需求的外籍人員，更充分地發揮口岸簽證的功能優勢，為外籍人員來華提供更加便捷靈活的途徑。

