周士新：中國與東盟安全關係在明顯提升

上海國際問題研究院外交政策研究所大國外交室主任周士新（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月28日電（記者 陸文煜）上海國際問題研究院東南亞研究中心主任周士新日前在中評智庫與上海國際問題研究院共同舉辦的“2024年的亞太安全局勢與兩岸關係展望”思想者論壇上表示，作為一個具有多樣性統一特徵的政府間地區組織，東盟雖然在2015年底就宣布建成了以政治安全、經濟和社會文化為三大支柱的共同體，但並不意味著東盟可預見的未來會發展成為一個如歐盟般的超主權國家組織，其對地區安全形勢的影響依然有限。東南亞安全局勢長期保持穩定，但也存在一些不穩定、不確定因素，這是中國推進周邊外交的總體背景。



周士新談到，從歷史上看，東南亞各國自古以來互動比較頻繁，近代大多都具有被殖民的歷史，在冷戰時期分屬不同陣營，當前都面臨著完成國家現代化進程的艱巨任務。目前東南亞安全局勢總體穩定，但仍受四方面因素影響：一是美國打壓中國引發了中國激烈反應，以中美為主體的大國戰略博弈影響了地區安全格局，許多國家難選邊站隊；二是絕大多數東南亞國家在傳統安全上仍具有較強冷戰思維，現實主義和霍布斯主義邏輯根深蒂固；三是絕大多數東南亞國家在非傳統安全方面具有較強合作傾向，推動地區安全合作態勢增強，並呈現出擴溢效應；四是地區經貿一體化進程和安全議程耦合度越來越高，各國必須要採取平衡措施對衝兩者對其對外戰略的影響。



周士新表示，目前東南亞地區安全的主要議題聚焦在四方面：一是維持地區安全機制有效性，促進地區局勢的總體穩定，目前以東盟為核心的安全多邊主義架構受到以美國為核心的雙邊同盟體系及小多邊安全集團的挑戰；二是海洋安全與經濟合作愈益重要，成為敏感和優先議題，《南海行為準則》二讀後的情形並不樂觀，南海問題的前景並不清晰；三是跨國非傳統安全議題已經成為域內各國競合焦點，域內外國家在非傳統安全合作中形成競合態勢，復合性和機制性特徵都很明顯；四是緬甸問題已經成為地區安全的重災區，存在著暴發全面內戰的風險。

