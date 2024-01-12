移管局：合資格旅客可直接過境免辦查驗手續

國家移民管理局邊防檢查管理司司長池景陽（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月12日電（記者 李子寧））國務院新聞辦公室1月11日上午舉行新聞發布會，國家移民管理局邊防檢查管理司司長池景陽在回答記者提問時表示，出入境旅客在北京等9個空港口岸24小時直接過境免辦查驗手續，需要滿足兩個條件：一是應當持有本人有效國際旅行證件；二是持24小時內訂妥座位、過境前往第三國或地區的聯程機票，且不離開口岸限定區域，若需離開口岸限定區域則需要符合相關規定並辦理手續方可離開。



有記者提問，外籍人員在樞紐空港口岸24小時直接過境免辦查驗手續，請問需要符合什麼樣的條件？另外，如果需要離開機場的話，該如何辦理？



池景陽表示，出入境旅客在北京等9個空港口岸24小時直接過境免辦查驗手續，需要滿足兩個條件：一是應當持有本人有效國際旅行證件；二是持24小時內訂妥座位、過境前往第三國或地區的聯程機票，且不離開口岸限定區域。符合這兩個條件的國際中轉旅客，只需到國際直接過境區域，辦理相關值機手續，即可在出境候機大廳等候登機。確需離開口岸限定區域的，應當向邊檢機關申請辦理過境臨時入境許可，需要提供以下兩種材料：一是本人有效國際旅行證件；二是24小時內訂妥座位過境前往第三國或地區的聯程機票，同時填寫臨時入境外國人入出境卡。在此特別提示，如果所持國際旅行證件有效期不足3個月，或者有我簽證機關拒簽章戳記的，以及5年內在華有非法出入境、非法居留、非法就業記錄等違法情形的，邊檢機關將不予簽發臨時入境許可。

