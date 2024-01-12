毛旭：再入境簽證助力外籍人員來華交流交往

國家移民管理局外國人管理司司長毛旭（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月12日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室1月11日上午舉行新聞發布會，國家移民管理局外國人管理司司長毛旭在回答記者提問時表示，為了適應當前快節奏、高頻次國際交流交往的需要，積極回應外籍人員實際需求，國家移民管理局推出再入境簽證便利措施。在華外籍人員因正當合理事由需多次往返的，可在簽證失效前，憑邀請函件等相關證明材料，在境內向公安機關出入境管理機構申辦多次入境簽證，以穩定外籍人員來華交流交往的發展預期。



有記者提問，剛才介紹了5項新措施，能否詳細解釋一下在華外籍人員申辦再入境簽證措施的具體內容及適用條件？



毛旭表示，隨著經濟全球化進程加快，國際合作、經貿往來、文化交流等活動日益頻繁。我們在調研中發現，一些高頻次來華開展科研交流、項目合作的外籍人員，希望在簽證到期前在境內事先辦妥可再次入境的簽證，以便出境後及時返華，高效安排工作行程。為了適應當前快節奏、高頻次國際交流交往的需要，積極回應外籍人員實際需求，國家移民管理局推出再入境簽證便利措施。在華外籍人員因正當合理事由需多次往返的，可在簽證失效前，憑邀請函件等相關證明材料，在境內向公安機關出入境管理機構申辦多次入境簽證，以穩定外籍人員來華交流交往的發展預期。

