毛旭：在華外籍人員就近辦理簽證措施成效佳

國家移民管理局外國人管理司司長毛旭（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月12日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室1月11日上午舉行新聞發布會，國家移民管理局外國人管理司司長毛旭在回答記者提問時表示，為了更好服務外籍人員在我國境內高效便捷跨區域流動，方便其科學合理安排活動行程，在前期試點成效基礎上，我們將“異地辦證”適用範圍進一步擴展到所有短期來華的非外交、公務活動人員，便利外籍人員領略壯美山河、感受燦爛文明、體驗中國改革開放的成效。公安機關出入境管理機構仍將在法定7個工作日內作出審批簽發的決定，辦證時間不會因為異地辦理而延長。



有記者提問，我們注意到此次推出的第3條便利措施是允許在華外籍人員就近辦理簽證的延期、換發和補發的便利措施，想請問這個措施還包含哪些具體的內容？辦證期限是否會因此延長？



毛旭表示，目前外籍人員持簽證入境後，按照簽證注明的停留期限在中國境內停留，有正當合理事由需要延長簽證停留期限，或者因普通簽證損毀遺失，以及具有符合國家規定事由的，應提前向邀請單位、邀請人所在地或者事由發生地公安機關出入境管理機構申請辦理簽證延期換發和補發。據統計，每年在境內辦理普通簽證延期換發補發的外籍人員近5萬人次。



2022年，我們對在華從事投資、創業、科研、經貿的外籍人員試點實施了就近就便受理審批簽證延期申請的便利舉措，受到了外籍商務人士、企事業單位的歡迎，取得了較好成效。



為了更好服務外籍人員在我國境內高效便捷跨區域流動，方便其科學合理安排活動行程，在前期試點成效基礎上，我們將“異地辦證”適用範圍進一步擴展到所有短期來華的非外交、公務活動人員，便利外籍人員領略壯美山河、感受燦爛文明、體驗中國改革開放的成效。此外，公安機關出入境管理機構仍將在法定7個工作日內作出審批簽發的決定，辦證時間不會因為異地辦理而延長。

