廖書蘭：台灣大選前夕

一定要選出為兩岸和平發展的台灣領導人，千萬不能選出製造兩岸矛盾，增添事端的政客。(攝影潘冠辰提供) 選賢與能。(攝影潘冠辰提供) 選賢與能，選出真正為我們謀福祉的人。(攝影潘冠辰提供) 造勢場面。(攝影潘冠辰提供) 蔣萬安助講。(攝影潘冠辰提供) 造勢場面。(攝影潘冠辰提供) 中評社香港1月11日電／全國港澳研究會會員廖書蘭11日在信報發表時事評論文章“台灣大選前夕”。文章說，2024年伊始，我返台投票，屈指算來，每一屆的台灣選舉，我從來不曾缺席，誠如香港立法會、區議會的選舉一樣，我理所當然的行使自己的公民權去投下神聖的一票，選賢與能，選出真正為我們謀福祉的人，尤其是在台灣，一定要選出為兩岸和平發展的台灣領導人，千萬不能選出製造兩岸矛盾，增添事端的政客。



文章說，距離1月13日大選前的一個黃金周，由世界各地華僑組成的海外助選團從台北出發，到新竹的孔廟公園，有國民黨的立委造勢大會；前往當地的數千民眾，每個人都激情澎湃的揮舞著青天白日旗，大聲呼喊，要下架民進黨。



晚上趕到桃園、中壢地區，途中經過民進黨的造勢場地，可能這裡是藍營的地盤，兩相比較下，綠營的規模顯得有些蒼白無力；明明是民進黨的造勢活動，卻只見“台灣獨立運動”的綠旗飄飄，真不知道民進黨是安著什麼心？在選哪裡的總統？



然而晚上桃園、中壢的國民黨造勢活動，7點鐘不到就湧進6萬人，之後來參加造勢活動的民眾和圍觀的民眾至少還有三四萬，加起來大約有十萬民眾，警察只好將外面的街道封鎖，讓數萬民眾坐在街上的小板櫈上，觀看大銀幕的政治人物，有侯友宜、趙少康、韓國瑜、張善政等人的精采演講。造勢活動中，除了裡長、鄰長擁護支持者外，軍、公、教、警、醫、消防、農會、水利會都支持國民黨的侯友宜和趙少康。



文章說，海外助選團又到台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東助選造勢活動，大約都有10萬至12萬人參加，組成四海同心團結誓師大會。馬英九、朱立倫、蔣萬安也出來站台助選。



民進黨再次打它慣用的悲情牌，說賴清德是礦工的兒子，出生95天，其父就於礦坑意外罹難。雖然民進黨已減少打省籍矛盾牌，卻渲染仇視蔣介石帶來的一百多萬所謂大陸難民，不斷抹紅國民黨，仍在抗中保台方面大作文章。



捫心自問，上世紀九十年代台灣經濟起飛的成果和憲政法制都是兩蔣時代國民黨奠基的，那一百多萬的外省人，是克勤克儉胼手胝足來建設寶島台灣的。



文章說，平心而論，早年的黨外與初創的民進黨，對於台灣現有的自由開放也有貢獻。遺憾的是，今天的民進黨一旦取得政權後，就以政黨利益為主，全面打壓國民黨，以轉型正義名目凍結國民黨黨產，其真實的面目呈現無遺，尤其是新朝流派系的官員，其作風令人失望痛心。



文章說，本周六即是台灣大選日，期望能為兩岸和平發展，共建中華民族復興的政黨勝出，則人民幸甚。