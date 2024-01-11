藍不分區陳永康談軍購　要推動成本計價法　

國民黨不分區“立委”候選人陳永康，接受專訪討論“國防”議題。（照:截自“斐姨所思”YouTube直播畫面) 中評社台北1月11日電／2024大選進入最後倒數，中國國民黨排名第八的不分區“立委”候選人、前海軍司令陳永康近日接受網路節目《斐姨所思》專訪，對於“凱子軍購”、“潛艦自造”議題以及進入“立院”後想推動的目標，陳永康條理清晰指出問題並提出解方，包括修法讓軍事採購從固定價款改為成本計價法。



許多網友留言大讚“想不到國民黨還有這樣的人才”、“真專業，佩服，扭轉我對國民黨不分區“立委”的觀感”。



前“國防部”副部長及海軍司令的陳永康，海軍官校63年班畢業，曾任“總統府”戰略顧問、海軍司令、副參謀總長執行官、“國防大學”校長等上將職務，以及海軍副司令、參謀長、“國防部”整合評估室（現整評司）主任、駐美軍事代表團長等重要將級軍職。



陳永康2015年3月退伍後，以文職之姿接任“國防部”軍政副部長，現為“國防”院戰略諮詢委員。在上屆大選時，為當時國民黨籍候選人韓國瑜規劃“國防”政策。他被譽為是“學者型”將領，對台灣海軍現有兵力規劃及“潛艦自造”政策擘劃者之一，包括現正量產當中的沱江級巡邏艦，就是他在擔任海軍副司令期間推動，現已正式亮相、命名且進行測試的自造潛艦“海鯤號”，則是他擔任海軍司令期間逐步促成。



陳永康近日接受網路節目《斐姨所思》專訪，談到此次願意擔任國民黨不分區“立委”，是希望進入“立法院”後能推動“國防”採購落實採購法規”，第二個就是希望讓外界感受到“立法院”“外交國防委員會”是不分顏色黨派，他也願意去教課、傳播知識，他都是對事不對人，從法理、結構看，不批評誰對誰錯，“立法院”應該是朝向“如何能做更好”、“如何降低風險”去質詢，而不是修理人。



根據《中時新聞網》報導，對於目前“國防”的最大問題，陳永康以軍事採購舉例說，很感謝美國多年來的強力支持，但在對美溝通上，專業溝通可能不夠，當美國提供一個武器裝備，給一個總價款，因為台灣的採購法和美國不同，我們叫固定價款（Firm Fixed Price），美國則是Cost Plus，保證廠商利潤3%或2.5%，有漲有調、可以談，所以漲了，台灣就要重新升級預算，賺到的是國家的，因此自然有些是有灌水現象。

