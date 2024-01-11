新黨奉行蔣經國路線　公布和平統一決議文

新黨組團前往經國七海文化園區，公布新黨“和平統一”決議文（草案）。（照片：新黨提供） 中評社台北1月11日電／在蔣經國逝世36周年前夕，今天新黨特別組團前往經國七海文化園區，並公布新黨“和平統一”決議文（草案），宣示奉行蔣經國路線，貫徹三民主義，力促讓兩岸最終在民主自由均富的狀態下，實現統一。



新黨今天發布新聞稿，主席吳成典表示，過去8年在民進黨執政之下，兩岸關係日趨緊張，各項交流停頓、受挫，甚至在美國與“台獨”政客合作、互相利用之下，台灣被一步步推向與大陸對抗的前線，兩岸兵凶戰危，我們必須推翻“台獨”和兩岸對抗的錯誤路線，以和平統一作為最終目標。



吳成典指出，為此新黨今天特別組團前往經國七海文化園區，緬懷開啟兩岸交流的經國先生，並在入場參觀前召開記者會，公布新黨“和平統一”決議文（草案），宣示奉行蔣經國路線，力拼翻轉民進黨政府的錯誤路線。



吳成典指出，蔣經國一生信奉三民主義，如今執政的民進黨，對內施政無方讓貧富差距持續擴大越來越多人買不起房，背離民生主義；打壓人民、媒體與在野黨的言論自由，背離民權主義；推動“台獨”不當中國人，背離民族主義，新黨承續著國父孫中山先生之正統國民黨的治國理念，因此決定站出來撥亂反正。



吳成典提醒，蔣經國任內，先喊出三民主義統一中國，再開放大陸探親，開啟了兩岸交流，這些都是絕對正確的方向，後續李登輝提出的國統綱領，主張讓兩岸最終在民主自由均富的狀態下，實現統一，精神也是好的，但不幸國統綱領被陳水扁政府廢除，之後沒有政府肯恢復，因此新黨特別基於蔣經國生前理念和國統綱領的精神，提出新黨“和平統一”決議文（草案）。

