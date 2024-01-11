趙少康喊話柯文哲　要求表態選後不和綠合作

國民黨2024副手候選人趙少康接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月11日電（記者 俞敦平）中國國民黨2024副手候選人趙少康今早接受媒體聯訪結束之後，主動透過現場媒體對台灣民眾黨2024候選人柯文哲喊話，要求他明確表態未來民眾黨不會跟民進黨組成聯合政府也不能共推“立法院長”。他同時也回應了苗栗前縣長徐耀昌近日在臉書上發表的一篇千字文，指責國民黨在他上任之初面對苗栗的財政困境沒有伸出援手，趙少康表示，他說，他不評論徐耀昌跟國民黨的恩怨，但是他跟徐耀昌之間的交情跟夥伴關係還是繼續存在，而且還非常的堅強。



2024台灣大選即將在1月13日舉行，各政黨候選人都在爭奪中間游離選票，尤其在野的藍白陣營雙方都希望拉攏中間但渴望政黨輪替的選票。趙少康過去也多次透過媒體對民眾黨的2024大選候選人柯文哲喊話，希望能說服柯文哲的中間選民轉投侯康配。他甚至多次釋出善意，提出願意與民眾黨組成聯合“內閣”，試圖拉攏民眾黨的支持者，希望能達成政黨輪替。



趙少康在離選舉只剩兩天的時候，在陪同國民黨“立委”候選人賴士葆車掃前接受媒體聯訪完後，主動透過媒體再次向柯文哲喊話，或許是因為離大選的時間越來越近，這次趙少康的措辭和態度顯得較以往強硬。

