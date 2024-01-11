基隆市長謝國樑台中輔選　為藍白選將站台

國民黨基隆市長謝國樑11日為同黨籍台中第五選區（北、北屯）“立委”選將黃健豪助選。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月11日電（記者 方敬為）中國國民黨基隆市長謝國樑今天到台中輔選，中午與國民黨“立委”候選人黃健豪車隊掃街，下午則替民眾黨選將蔡壁如站台。由於民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌，10日稱讚謝國樑在造勢場所規定處理得宜，謝今天又與蔡壁如同台，引發聯想。謝國樑對此表示，只要符合條件申請造勢，市府都秉公處理，選前最後時刻，他一定全力以赴支持所有藍營候選人。



大選倒數48小時，謝國樑11日到台中助選，中午先與台中第五選區（北、北屯）“立委”選將黃健豪車隊掃街。他表示，黃健豪年輕有熱情，在台中土生土長，最知道台中鄉親需要什麼，加上對於“中華民國”的熱愛，相信黃未來進到“立法院”一定可以代表台中為鄉親做更多的事情。



針對黃國昌10日在基隆國門廣場的造勢場合上，感謝基隆市府協助核准造勢場地，稱讚謝國樑在造勢場所的規定處理得宜，媒體問謝是否覺得被民眾黨吃豆腐？



謝國樑笑稱，不會啦，主要他上任後針對國門廣場的集會遊行規定鬆綁，只要符合條件規定提出申請，大家都可以申請集會遊行，市府秉公辦理。這在過去民進黨執政的時代是不准，但是開放了之後民進黨卻是第一個來申請造勢。他認為，民眾黨只是想表達相關不滿。他個人而言，選前最後時刻，他一定是全力以赴，支持所有國民黨的候選人。