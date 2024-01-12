郝志堅語中評：台或成美國海外噩夢

郝志堅稱台灣問題最有可能引發美中衝突 密州大圖 中評社華盛頓1月11日電（記者 余東暉）美國台海問題專家郝志堅（Dennis Hickey）對中評社表示，毫不掩飾地將自己描述為“台獨工作者”的賴清德如果當選，無疑將破壞台北與北京的關係，並增加台灣成為美國政府又一個海外噩夢的可能性。如果民進黨勝選，美國政府應公開重申不支持“台獨”、反對任何片面改變現狀的長期政策，並提醒台灣當局：當年陳水扁為其挑釁性行為付出了代價。



台灣大選在即，美國密蘇里州立大學傑出榮休教授郝志堅在接受中評社記者專訪時指出，必須認識到，所謂“台灣問題”一直是美中關係中的最敏感問題。它有可能危及美中在一系列緊迫的國際挑戰上的合作——從氣候變化到朝鮮半島僵局，也是最有可能引發美中衝突的問題。



談到美國政府對於台灣大選的態度，郝志堅觀察到，2011年奧巴馬政府官員透過媒體放風，對當時訪問華府的民進黨候選人蔡英文處理兩岸關係的能力持保留態度。他表示，儘管時間證明美國官員的擔憂是正確的--兩岸關係目前處於幾十年來最糟糕的狀態，但奧巴馬政府當時因表達擔憂而受到批評。自那以後，美國官員“正式”對台灣選舉持中立立場。因此，美國到底支持哪一位候選人，成為猜測和辯論的問題。

