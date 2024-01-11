羅致政捲入不雅影片　太太陳亮吟發聲

羅致政臉書放上太太陳亮吟一段談話影片。（照片：取自羅致政臉書） 中評社台北1月11日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”羅致政日前傳出自拍性愛影片提告之後，又接連傳出錄音黨，其中一個與蔡英文對話，最新傳出的錄音檔內容則是與前“行政院長”蘇貞昌對話，內容是蘇邀請羅擔任“行政院”發言人。羅臉書中午也出動太太陳亮吟，以“致政牽手亮吟”發聲。而影片中，陳亮吟說話時一度哽咽，羅坐在一旁來拍拍陳的背。



羅致政選區對手是現任新北市議員葉元之，因為陸續傳出影片與音檔，兩人競爭激烈。



陳亮吟在羅致政臉書發言全文：

在眾聲喧嘩中，



我有話想說～ 陳亮吟，大家好，我是亮吟，致政的牽手。



這幾天，我和致政收到許多朋友們關心的簡訊，還有透過Line群組表達他（她）們的心聲。有人為惡質的選風忿忿不平；有人為我們擔心到徹夜難眠；有人要幫我們介紹律師；還有人送來神明的護身符；當然，更多的支持者要我們堅強，他（她）說：關關難過，我們會陪你們拼到最後！



面對，這些溫暖、真摯、讓人感動的朋友和支持者，在此，我想借用致政的臉書，向妳（你）們深深鞠躬，由衷地跟大家說聲：感謝您們！



或許，我不是一個口才伶俐的人，但我真心覺得，13年前，我和致政搬來板橋至今，歷經一次敗選、二次勝選，我們在這個地方多了好多好多朋友，從陌生、到熟識、到選舉時主動來幫忙、大街小巷都有主動打招呼的鄉親。我非常珍惜這麼美好的因緣，我們不會被眼前的挑戰所擊敗，我堅信邪不勝正、天佑善良。



致政常說：蠟燭什麼時候最亮？當四周黑暗時，小小的燭光就會變得格外明亮。



最後，亮吟在此拜託大家，致政無論是在“國會”問政或極力爭取板橋地方建設 ，他的認真和表現相信大家有目共睹，請給有做事的人再次的肯定。



最後兩天，請幫我們拉票，當我們的燭光，我相信，烏雲會散，天總是攏會光！