上半年發射！嫦娥六號運抵發射場

中評社北京1月11日電／據人民網報導，1月8日、9日，探月工程四期嫦娥六號任務探測器產品分別搭乘安－124和運－20飛機，抵達海南美蘭國際機場，隨後通過公路運輸方式運送至中國文昌航天發射場。後續按計劃進行發射前各項測試準備工作。



嫦娥六號任務將突破月球逆行軌道設計與控制、月背智能采樣和月背起飛上升等關鍵技術，實施月球背面自動采樣返回，同時開展著陸區科學探測和國際合作。



目前，發射場設施狀態良好，各項準備工作正按計劃有序進行，嫦娥六號計劃於今年上半年實施發射。