程建人語中評：美不希望台海出現大變數

台灣前“外交部長”程建人。（中評社 資料照） 中評社台中1月12日電（記者 方敬為）全球政治風險諮詢機構“歐亞集團”（Eurasia Group）將民進黨大選候選人賴清德列為“美國的危險朋友”，台灣前“外交部長”程建人接受中評社訪問表示，該機構雖然不能代表美國官方立場，但相關論述近期已在美國知名學者投書、智庫報告、非政府組織建議等多次出現，某種程度上代表西方主流觀察，這些跡象或顯示，美國並不希望台海出現重大變數。



程建人曾任國民黨執政時代的“新聞局長”、“外交部部長”、“行政院政務委員”、駐美國代表、駐歐盟代表兼比利時代表。



美國全球政治風險諮詢機構“歐亞集團”（Eurasia Group）日前公布今年風險評估，將賴清德與烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理內塔尼亞胡並稱“美國的危險朋友”。



報告指出，華府長期以來堅守的一中政策以及與台灣的安全合作，對於嚇阻中國大陸攻台以及台灣宣布獨立至關重要，儘管拜登反覆重申會保衛台灣、免受中國大陸攻擊，但“戰略模糊”策略仍是美國的官方立場，拜登也無意為了台灣，冒險與北京爆發危機。文章指出，不過如果台灣選擇賴清德擔任“總統”，台海的不安現狀很快就會受到考驗。

