中國之夜暨消費電子發展論壇在拉斯維加斯舉行

中評社北京1月11日電／據新華網報導，中國之夜暨消費電子發展論壇9日晚在美國拉斯維加斯消費電子展期間舉行，來自中美省州政商企業界人士和機構代表近300人出席此次論壇。



本次論壇由中國駐舊金山總領事館、中國機電產品進出口商會共同主辦，旨在進一步推動中國家電及消費電子企業與國際同業機構對接與合作，提高品牌的知名度和影響力，為參加今年拉斯維加斯消費電子展的中國企業提供展示和交流的平台。



中國駐舊金山總領館副總領事鄒永紅在致辭中表示，舉辦本次論壇是順應世界消費電子行業發展趨勢、立足中美合作共同利益之舉。中美在諸多領域存在共同利益，尤其在消費電子領域擁有廣泛的合作前景。中美關係的本質特徵是互利共贏，希望中美企業借助“中國之夜”平台加強互動合作。



中國機電產品進出口商會副會長劉春表示，中國是全球最大的消費電子製造國和消費市場之一，產業鏈、供應鏈完整成熟。希望論壇在分享行業發展成果、展望行業綠色發展、創新合作趨勢的同時，助力中國企業融入全球發展，實現合作共贏。



美國內華達州副州長辦公室幕僚長魯迪·帕明圖安在致辭中表示，他代表內華達州州長、副州長歡迎並期待同與會者攜手合作，對願意在美尋找合作機會的夥伴敞開懷抱，並願為企業成功、中美兩國共同繁榮創造互利雙贏的機會。



美國華盛頓州商務廳廳長邁克·方在視頻致辭中說，中國是該州諸多核心產業的重要貿易夥伴，與中國的合作令華盛頓州相關行業獲益良多。雙方在清潔技術、新能源等新興領域也展現出合作潛力，希望華盛頓州與中國繼續加強合作。



在本次論壇圓桌研討和專題演講環節，與會嘉賓圍繞智能家居與生活方式、智慧出行等行業發展特點，以及全球消費電子產業發展趨勢及未來機遇等話題深入交流，分享行業探索經驗，研討行業發展趨勢，挖掘合作潛力。



中國機電產品進出口商會在論壇期間還與安永聯合發布《中國消費電子和家電行業趨勢報告》，從中國消費電子和家電行業的過往增長數據中挖掘關鍵增長動因，探討和展望行業未來趨勢。