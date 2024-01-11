開展試點示範工作，優化充電峰穀電價機制

中評社北京1月11日電／據人民日報報導，國家發展改革委、國家能源局等4部門近日印發《關於加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見》，提出大力培育車網融合互動新型產業生態，有力支撐高質量充電基礎設施體系構建和新能源汽車產業高質量發展。



實施意見提出，到2025年，我國車網互動技術標準體系初步建成，充電峰穀電價機制全面實施並持續優化，市場機制建設取得重要進展，加大力度開展車網互動試點示範，力爭參與試點示範的城市2025年全年充電電量60%以上集中在低谷時段、私人充電樁充電電量80%以上集中在低谷時段，新能源汽車作為移動式電化學儲能資源的潛力通過試點示範得到初步驗證。到2030年，我國車網互動技術標準體系基本建成，市場機制更加完善，車網互動實現規模化應用，智能有序充電全面推廣，新能源汽車成為電化學儲能體系的重要組成部分。



實施意見提出了協同推進車網互動核心技術攻關、加快建立車網互動標準體系、優化完善配套電價和市場機制、探索開展雙向充放電綜合示範、積極提升充換電設施互動水平、系統強化電網企業支撐保障能力等重點任務。



據悉，國家能源局將牽頭開展車網互動試點示範工作。初步在長三角、珠三角、京津冀魯、川渝等條件相對成熟的地區開展車網互動規模化試點示範，力爭2025年底前建成5個以上示範城市以及50個以上雙向充放電示範項目。