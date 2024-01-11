兩院院士評出2023年度“十大科技進展新聞”

中評社北京1月11日電／據人民日報報導，1月11日，由中國科學院、中國工程院主辦，中國科學院院士和中國工程院院士投票評選的2023年中國十大科技進展新聞、世界十大科技進展新聞在山東煙台揭曉。



2023年中國十大科技進展新聞



1.全球首座第四代核電站商運投產



我國具有完全自主知識產權的國家科技重大專項——華能石島灣高溫氣冷堆核電站示範工程12月6日商運投產，成為世界首個實現模塊化第四代核電技術商業化運行的核電站，標誌著我國在高溫氣冷堆核電技術領域實現了全球領先，對推動我國實現高水平科技自立自強、建設能源強國具有重要意義。



高溫氣冷堆是國際公認的第四代核電技術先進堆型，是世界核電未來發展的重要方向。在喪失所有冷卻能力的情況下，不採取任何干預措施，反應堆都能保持安全狀態，不會出現堆芯熔毀和放射性物質外洩。該示範工程是世界首座球床模塊式高溫氣冷堆項目，位於山東省榮成市，由中國華能牽頭，聯合清華大學、中核集團共同建設，2006年被列入國家科技重大專項，2012年開工建設。中國華能集中產業鏈上下游優勢資源，聯合開展關鍵技術攻關和核心設備研製，研製出2200多套世界首台（套）設備，設備國產化率達93.4%。



2.神舟十六號返回 空間站應用與發展階段首次載人飛行任務圓滿完成



北京時間10月31日8時11分，神舟十六號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，現場醫監醫保人員確認航天員景海鵬、朱楊柱、桂海潮身體健康狀況良好，神舟十六號載人飛行任務取得圓滿成功。



神舟十六號載人飛船於2023年5月30日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。作為首批執行空間站應用與發展階段載人飛行任務的航天員乘組，3名航天員在軌駐留154天，其間進行了1次出艙活動和中國空間站第四次太空授課活動，配合完成空間站多次貨物出艙任務，為空間站任務常態化實施奠定了基礎。

