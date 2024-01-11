開年退市第一股誕生　＊ST華儀即將退市

中評社北京1月11日電／據經濟參考報報導，2024年退市第一股已經誕生。1月9日晚間，＊ST華儀發布公告稱，公司當日收到上交所《關於華儀電氣股份有限公司股票終止上市的決定》，上交所決定終止公司股票上市，該公司股票不進入退市整理期交易，將於2024年1月16日終止上市暨摘牌。因此，＊ST華儀將成為2024年退市第一股。



上交所指出，2023年11月28日至12月25日，＊ST華儀連續20個交易日的每日股票收盤價均低於1元，上述情形屬於《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》（簡稱《股票上市規則》）規定的股票終止上市情形。根據《股票上市規則》相關規定，經上交所上市審核委員會審議，決定終止＊ST華儀股票上市，＊ST華儀股票不進入退市整理期交易，上交所在公告本決定之日後的5個交易日內，對該公司股票予以摘牌，公司股票終止上市。



上交所表示，根據《股票上市規則》規定，＊ST華儀應當立即安排股票轉入全國中小企業股份轉讓系統等證券交易場所進行股份轉讓相關事宜，保證公司股票在摘牌之日起45個交易日內可以轉讓。上交所於2024年1月9日作出公司股票終止上市的決定，公司股票將於2024年1月16日終止上市暨摘牌。



《經濟參考報》記者注意到，除了觸及面值退市標準外，＊ST華儀多年財務造假，並且經營狀況堪憂，還面臨重大違法強制退市和財務退市的風險。



＊ST華儀此前發布的關於公司股票可能被實施重大違法強制退市的風險提示公告顯示，因公司涉嫌信息披露違法違規，被證監會立案調查。公司於2023年11月21日收到證監會浙江監管局下發的《行政處罰事先告知書》（簡稱《告知書》）。根據《告知書》，公司2017年至2022年年度報告存在虛假記載。公司與會計師對該《告知書》所涉及的虛假記載對公司淨利潤的影響情況已核實，經測算，公司2016年至2019年的歸母淨利潤均為負，可能觸及《股票上市規則》規定的重大違法強制退市情形，公司可能被實施重大違法強制退市。如根據正式的行政處罰決定書結論，公司觸及重大違法強制退市情形，公司股票將被終止上市。



公開資料顯示，＊ST華儀是老牌風電企業，於2007年在上交所主板上市。公司聚焦輸配電和風電兩大主業，並積極開拓與主業相關的國際貿易、工程總包等業務。近年來，該公司連續多年虧損。財報顯示，2021年、2022年、2023年前三季度，＊ST華儀歸屬於上市公司股東的淨利潤分別為－8.36億元、－4.85億元、－1.36億元。＊ST華儀披露稱，因公司2022年度經審計的期末淨資產為負值，公司股票於2023年5月4日起被實施退市風險警示。截至2023年9月30日，公司歸母淨資產為－2.13億元。如相關情況未能改善，公司2023年年報將觸及財務類退市指標，公司股票將面臨被終止上市。



此外，＊ST華儀還存在股東資金占用及違規擔保事項。根據＊ST華儀2023年12月22日披露的公告，截至公告披露日，公司存在原控股股東華儀集團有限公司（簡稱“華儀集團”）及其關聯方資金占用餘額為193359.82萬元，違規擔保餘額為18092.17萬元。公告還顯示，華儀集團目前處於破產清算階段，已根據《破產分配方案的執行方案》完成財產分配，對公司的資金占用、違規擔保等一系列問題將存在難以化解的風險；同時隨著擔保案件的執行，公司資金流動性將存在進一步惡化的風險。

