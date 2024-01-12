移民管理局：力爭加快實現永居證的全面應用

國家移民管理局外國人管理司司長毛旭（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月12日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室1月11日上午舉行新聞發布會，國家移民管理局外國人管理司司長毛旭在回答記者提問時表示，目前，重點民生服務領域、重點地區的行業單位系統設備適配性改造基本完成，在華永居外籍人員持永居證可以辦理多項社會性事務。國家移民管理局將進一步加大協調推進力度，深化永居證的便利應用工作，力爭加快實現永居證在全國各政務服務、公共服務、互聯網服務領域的全面應用。



有記者提問，自2023年12月1日開始，國家移民管理局正式簽發啟用新版中華人民共和國外國人永久居留身份證，也被稱為“五星卡”。能否介紹一下“五星卡”的應用情況？



毛旭表示，去年新版外國人永久居留身份證也就是“五星卡”發布以後，式樣更美觀、科技含量更高、社會應用更便捷。簽發啟用以來，新申請及換發的人數大幅增加。永居證是在華永久居留外籍人員在中國境內的法定身份證件，可以單獨使用。為了確保永居證便利化應用，國家移民管理局會同有關主管部門持續推進各相關行業領域、各地方單位相關信息系統、設施設備的適配性升級改造，兼容老版永居證，確保老版永居證在有效期內可繼續使用，也歡迎持老版永居證的外籍人員根據需要換領“五星卡”。



毛旭表示，目前，重點民生服務領域、重點地區的行業單位系統設備適配性改造基本完成，在華永居外籍人員持永居證可以便利購買飛機票、火車票並乘機乘車，辦理賓館旅店入住手續，辦理銀行、證券、外匯等金融業務，辦理移動電話和寬帶入網等通信業務，辦理稅務、社保、財產登記、公安交管、海關等政務服務事項，在支付寶、微信、京東等互聯網平台便利註冊使用。



國家移民管理局將進一步加大協調推進力度，深化永居證的便利應用工作，力爭加快實現永居證在全國各政務服務、公共服務、互聯網服務領域的全面應用。