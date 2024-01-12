移民管理局：出台五項便利措施有三點考慮

國家移民管理局副局長劉海濤（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月12日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室1月11日上午舉行新聞發布會，國家移民管理局副局長劉海濤在回答記者提問時表示，此次研究出台便利外籍人員來華5項措施，主要從積極推動各國人員順暢便捷跨境流動，推進更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放以及打通外籍人員來華經商、學習、旅遊中存在的卡點堵點，暢通人員往來，更好地促進全球經濟復甦三方面進行考慮。



有記者提問，近年來，國家移民管理局先後部署出台了一系列移民出入境便利政策措施，請問這次5項措施的主要考慮是什麼？



劉海濤表示，一年多來，國家移民管理局堅持圍繞服務保障開放發展、創新發展和高質量發展，持續深化移民管理改革創新，出台了一系列便利政策措施，不斷暢通外籍人員來華渠道，努力為外籍人員在華工作、學習、生活提供高效便捷的移民管理政務服務。



劉海濤說，這次研究出台便利外籍人員來華5項措施，主要有3點考慮：一是中國始終致力於推進經濟全球化，推動建設開放型世界經濟，以更好惠及各國人民。為適應當前國際經貿活動高效、快捷交流交往，特別是投資和貿易自由化、便利化發展趨勢，移民管理機構持續優化外籍人員入出境和停居留政策環境，積極推動各國人員順暢便捷跨境流動。二是剛剛召開的中央經濟工作會議就進一步擴大高水平開放作出明確部署，移民管理機構在便利促進中外人員往來工作中積極主動作為，推進更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放。三是堅持問題導向，針對新冠病毒感染“乙類乙管”以來外籍人員來華逐步增多，同時部分外籍人員反映來華渠道還不是太順暢、辦理簽證不太便利的有關問題，移民管理機構充分發揮職能作用，協同相關主管部門打通外籍人員來華經商、學習、旅遊中存在的卡點堵點，暢通人員往來，更好地促進全球經濟復甦。