中評鏡頭：趙少康陪賴士葆車掃　外媒也來了

國民黨2024副手候選人趙少康陪台北市“立委”候選人賴士葆車隊掃街。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月11日電（記者 俞敦平）中國國民黨2024大選副手候選人趙少康今親自陪同台北市第八選區（文山、中正）國民黨“立委”候選人賴士葆展開選前最後的車掃行程。由於趙少康是大選的副手候選人，因此有眾多的特勤與當地警察前來維護治安，以防止任何意外發生。同時，也吸引了大批的媒體採訪並隨車拍攝，甚至還有外媒也前來觀察台灣選舉的現場氣氛。



由於賴士葆的選區是傳統深藍鐵票倉，賴士葆也是連任五屆的資深“立委”，對文山區的民情和需求非常熟悉，也有豐富的地方服務經驗。因此在地藍營里長對賴士葆的支持度十分高，特別前來送上勝選大禮包，包括鳳梨（旺來）、蘿蔔（好彩頭）和大蒜（當選），寓意賴士葆能夠順利連任然後也希望國民黨的侯康配能順利完成政黨輪替。在地里長們也紛紛動員，安排在車掃經過的地點，讓熱情的支持者穿著背心，高舉青天白日旗送車，表達對賴士葆和趙少康的信任和期待。



由於是平日上班時段，加上選區文山區是相對清靜的文教區，因此路上民眾並不多，但大部分遇到車隊的民眾都還是會對車隊揮手表示支持，包含恰好過路等號誌過馬路的或是在遛狗的民眾都有，也有不少商家的老闆，是聽到聲音急急忙忙放下手邊工作跑出來表示支持，顯示藍營與賴士葆在此地紮根的深厚實力。當然也有選區各藍營里長安排好的迎接人馬，站在路旁揮舞著旗幟高喊著當選。