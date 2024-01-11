便利外籍人員來華5項措施正式實施

中評社香港1月11日電／記者11日從國務院新聞辦公室召開的新聞發佈會獲悉，國家移民管理局從1月11日起正式施行便利外籍人員來華5項措施，進一步打通外籍人員來華經商、學習、旅遊的相關堵點，更好服務保障高水平對外開放，服務促進高質量發展。



新華社報導，這5項新舉措主要包括：放寬來華外籍人員申辦口岸簽證條件。對急需來華從事商貿合作、訪問交流、投資創業、探望親屬及處理私人事務等非外交、公務活動的外籍人員，來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函件等相關證明材料向口岸簽證機關申辦口岸簽證入境。



外籍人員在北京首都機場等樞紐空港口岸24小時直接過境免辦查驗手續。外籍人員在北京首都、北京大興、上海浦東、杭州蕭山、廈門高崎、廣州白雲、深圳寶安、成都天府、西安咸陽9個國際機場，推行24小時直接過境旅客免辦邊檢手續。對於持24小時內國際聯程機票，經上述任一機場過境前往第三國或地區的出入境旅客，可以免辦邊檢手續，直接免簽過境。



在華外籍人員可就近辦理簽證延期換發補發。短期來華從事商貿合作、訪問交流、投資創業、探望親屬、觀光旅遊及處理私人事務等非外交、公務活動的外籍人員，有正當合理事由需繼續在華停留的可就近就便向停留地公安機關出入境管理機構申請簽證延期換發補發。



在華外籍人員需多次出入境可申辦再入境簽證。在華外籍人員因正當合理事由需多次出入境的，可憑邀請函件等相關證明材料，向公安機關出入境管理機構申請換發多次入境有效簽證。



簡化在華外籍人員簽證證件申辦材料。外籍人員申辦簽證證件時，對於通過信息共享可查詢到本人住宿登記記錄、企業營業執照等信息的，可免予查驗相關紙質證明材料；在華外籍人員辦理親屬短期探親團聚類簽證的，可以邀請人親屬關係聲明替代親屬關係證明。



國家移民管理局相關負責人介紹，隨著我國經濟發展持續恢復回升向好，對外開放水平不斷擴大，中外企業、人員對深化移民管理服務提出了許多新需求。國家移民管理局將主動協同有關主管部門，持續聚焦外籍人員來華經商、學習、旅遊的卡點堵點，持續深化移民管理服務改革和政策制度創新，加快推進制度型開放，積極參與營造一流的營商環境，主動服務促進構建新發展格局。