我國加快推進兒童醫療衛生服務高質量發展

中評社北京1月11日電／據新華社報導，根據10個部門日前聯合印發的一項文件，我國將從提升兒童重大疾病診療和急危重症救治能力；支持兒科領域前沿技術發展與轉化；發揮中醫藥在保障兒童健康中的特色優勢；推進家庭醫生簽約服務；改善就醫感受，提升兒童患者體驗；加強兒童心理健康和精神衛生服務；提供高質量的兒童疾病預防和健康管理服務等7個方面，提供優質化兒童醫療衛生服務。



記者10日從國家衛生健康委瞭解到，國家衛生健康委、國家發展改革委、教育部等10個部門日前聯合印發《關於推進兒童醫療衛生服務高質量發展的意見》，要求以推進兒童醫療衛生服務高質量發展為目標，堅持中西醫結合，強化體系創新、技術創新、模式創新、管理創新，加快兒科優質醫療資源擴容和區域均衡布局，助力人口高質量發展和健康中國建設。



意見提出，建設高水平兒童醫療服務網絡，完善以國家兒童醫學中心和國家兒童區域醫療中心為引領，省市縣級兒童醫院、綜合醫院兒科、中醫醫院兒科、婦幼保健機構為主體的高水平兒童醫療服務網絡。二級公立中醫醫院應普遍開設兒科門診，三級公立中醫醫院應開設兒科病房。



意見要求，依托醫聯體優化兒童醫療資源配置，加強兒科專科聯盟建設，發揮牽頭醫院的技術輻射帶動作用。積極發展遠程醫療協作網，開展兒科遠程醫療、遠程教學及互聯網診療。同時，強化兒童保健服務網絡建設，加強省、市、縣三級婦幼保健機構兒童保健科室建設。



意見還要求，加強兒科專業人才培養，重點圍繞兒科常見病和多發病規範化診療、兒科疑難危重症的早期識別和轉診、兒童慢病管理、兒童保健服務等方面，大力開展兒科、全科等相關專業醫護人員培訓。



根據意見，到2025年，兒科醫療資源配置和服務均衡性逐步提高，每千名兒童擁有兒科執業（助理）醫師數達到0.87人、床位數達到2.50張。到2035年，基本形成城鄉均衡、協同高效的兒童醫療衛生服務體系，更好滿足兒童醫療衛生服務需求。