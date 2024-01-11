王毅同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話

中評社北京1月11日電／據新華社報導，1月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。



兩國外長互致新年問候。



王毅表示，過去一年，在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平運行。雙方通過高質量戰略協作，不僅辦好各自國家的事，也在國際上發揮了中流砥柱作用，維護了全球戰略穩定。今年是中俄建交75周年，也是中俄文化年開啟之年。雙方要按照兩國元首共識，開展慶祝活動，密切高層交往，推動雙邊務實合作深入發展，促進各領域人文交流，進一步夯實兩國關係的民意和社會基礎。中方堅信俄方一定能順利完成國內重要政治議程，保持國家的穩定和發展。



王毅指出，在前不久舉行的中央外事工作會議上，習近平總書記對新時代中國特色大國外交作出全面總結，就下步工作作出戰略規劃，特別是闡明了構建人類命運共同體這一科學體系的深刻內涵，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，順應了時代發展進步潮流，呼應了大多數國家普遍願望。中俄作為兩個負責任大國，應當就人類的未來和世界的前途加強戰略溝通，形成更多戰略共識，開展更多戰略合作。



拉夫羅夫表示，俄中關係在2023年取得豐碩成果。新的一年，俄方願同中方保持高層交往，加強經貿、投資等領域合作，深化體育、文化等人文交流，辦好俄中文化年，密切在國際事務中的溝通協調，共同推動兩國關係取得更多新成果。俄堅持一個中國原則的立場堅定不移。



雙方就金磚合作、巴以衝突問題交換了意見。



拉夫羅夫表示，俄方願同中方一道，推動金磚合作取得更大成果，加強在巴以衝突問題上的溝通協調，維護中東地區和平穩定。

