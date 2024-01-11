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貴州啟動農村勞動力返鄉返崗服務
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2024-01-11 15:12:37
中評社北京1月11日電／據人民日報報導，貴州日前全面啟動2024年“兩節”期間農村勞動力返鄉返崗系列服務，積極引導在外務工人員安全返鄉、有序返崗，大力促進穩崗就業、穩定增收。
系列服務包括精準開展返鄉返崗監測、加強與重點務工省市縣互訪和勞務協作等8個方面，將開展走訪調查、崗位收集推薦、職業技能培訓、組織部分返鄉返崗專列專車等多項工作。
貴州作為勞務輸出大省，跨省務工農村勞動力常年動態保持在600萬人左右。
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