貴州啟動農村勞動力返鄉返崗服務

中評社北京1月11日電／據人民日報報導，貴州日前全面啟動2024年“兩節”期間農村勞動力返鄉返崗系列服務，積極引導在外務工人員安全返鄉、有序返崗，大力促進穩崗就業、穩定增收。



系列服務包括精準開展返鄉返崗監測、加強與重點務工省市縣互訪和勞務協作等8個方面，將開展走訪調查、崗位收集推薦、職業技能培訓、組織部分返鄉返崗專列專車等多項工作。



貴州作為勞務輸出大省，跨省務工農村勞動力常年動態保持在600萬人左右。