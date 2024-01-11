吉林省人民檢察院依法對王用生決定逮捕

中評社台北1月11日電／據人民網報導，國家開發銀行原黨委委員、副行長王用生涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，經最高人民檢察院指定管轄，吉林省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對王用生作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。