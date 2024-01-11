綠13位不分區候選人共同宣言　阻藍白過半

民進黨發言人戴瑋姍偕同13位不分區“立委”候選人發表共同宣言。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月11日電（記者 黃筱筠）民進黨為了拉抬政黨票，衝高不分區“立委”席次，今天再度由發言人戴瑋姍偕同13位不分區“立委”候選人發表共同宣言。宣言提到，“我們需要您關鍵的一票，守護自由民主，保持和平現狀；擴大專業力量，推動進步法案；阻止藍白過半，力抗傾中勢力架空台灣。”



他們也呼籲，選民最後時間，搶救民進黨政黨票，每個人要再拉6票。



不分區“立委”排名第14名候選人石明謹說，不分區名單上有排序，但彼此重要性都是一樣的，沒有分先後，是一個團隊，不管選舉結果如何，都會為“國家”努力，並監督施政。他比較貪心一點，希望大家可以搶救排名第16名的陳俊翰，如果能進到“國會”，是“國家”進步，對弱勢非常重要的象徵。



民進黨不分區“立委”候選人共同宣言如下：大家好，我們是運動裁判、球評家、中西醫師、護理師、律師、會計師、社工師、中小企業主、農業青年、駕駛員工會理事長、認知作戰專家、多元族群發聲者、基層做起的政治幕僚，我們是守護孩子的爸媽、照顧長輩的子女，是在這島嶼上跟大家一起打拚生活的人。同時，我們是來自不同專業背景的民進黨不分區“立委”候選人。我們各自在專業領域，耕耘多年，在民進黨的邀請下，決定投入政治領域，希望為您服務，為您努力。



宣言提到，我們需要您關鍵的一票，守護自由民主，保持和平現狀我們需要您關鍵的一票，擴大專業力量，推動進步法案我們需要您關鍵的一票，阻止藍白過半，力抗傾中勢力架空台灣台灣正面對嚴峻的內外挑戰，民進黨不分區是最專業、最團結、最用心守護台灣的隊伍。



宣言提到，我們承諾，34位提名者，有排序但不分彼此，每一位都是彼此的諮詢顧問，每一位都會監督政府施政，運用多元、專業的力量，推動台灣大步向前。搶救民進黨政黨票，我們需要您的力量，更積極、更大聲地拉票，至少致電給6個朋友，請他們政黨票投6號民進黨。更勇敢地高舉起手是6，號召大家一起出門投票，讓民進黨“總統”勝選、“立委”“國會”過半，一起守護孩子的未來。