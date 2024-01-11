2023年中國中小企業發展指數平均值回升

中評社北京1月11日電／據新華社報導，中國中小企業協會10日發布數據顯示，2023年中小企業發展指數平均值為89.2，高於2022年的88.4。



2023年中小企業發展指數運行經歷了“兩起兩落”：隨著疫情防控平穩轉段後，生產生活秩序逐步恢復，企業信心有所回升，加之環比因素，一季度指數大幅上升；但經濟增長內生動力不足，恢復基礎尚不穩固，二季度指數有所下降；隨著穩經濟一攬子政策的落地見效，三季度指數有所回升；四季度指數受到多重壓力的制約，又出現小幅回調。



從分行業指數看，消費反彈、固定資產投資恢復性增長、高技術產業蓬勃發展等因素成為拉動全年指數增長的重要支撐，如住宿餐飲業指數上升1.6點，建築業指數上升1.3點，信息傳輸計算機服務軟件業指數上升1.1點。



分項指數顯示，企業信心逐步恢復，企業經營狀況有所好轉。宏觀經濟感受指數一年來上升2.2點，升幅最高。投入指數一年來上升1.4點，投資信心有所恢復。市場指數一年來上升1.0點；反映生產增長的企業占比，較上年同期上升7個百分點；反映訂貨量上升的企業占比，較上年上升10個百分點。



中小企業發展指數是反映中小企業經濟運行狀況的綜合指數。該指數通過對國民經濟工業、建築業、交通運輸郵政倉儲業、房地產業、批發零售業、社會服務業、信息傳輸計算機服務和軟件業、住宿餐飲業等八大行業的3000家中小企業進行調查，利用中小企業對本行業運行和企業生產經營狀況的判斷和預期數據編制而成。