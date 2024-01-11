“八縱八橫”高鐵網主通道已建成約80%

中評社北京1月11日電／據新華社報導，近年來，隨著鐵路建設不斷推進，我國鐵路網越織越密，“八縱八橫”高速鐵路網主通道已建成約80%，普速鐵路網不斷完善。



在10日召開的全國鐵路監督管理工作會議上，國家鐵路局總工程師田軍告訴記者，當前，鐵路路網建設正由以路網幹線建設為主向聯網補網強鏈轉變。“在加強出疆入藏、沿江沿邊沿海等幹線鐵路建設的同時，多層次軌道交通互聯互通需求日益凸顯，城際鐵路、市域（郊）鐵路、鐵路專用線等區域性鐵路和現代化物流樞紐建設方興未艾，正逐步成為鐵路建設的主戰場。”



據統計，截至2023年底，全國鐵路營業里程達到15.9萬公里，其中高鐵達到4.5萬公里。



在技術創新方面，田軍表示，鐵路技術創新正由總體技術領先向全面自主領先轉變。經過引進消化吸收再創新，我國鐵路總體技術水平已經達到世界領先，加快基礎研究和前沿引領技術突破，實現全面自主可控成為當前著力推進的重點。



與此同時，鐵路運輸服務正由“走得了”“運得出”向“走得好”“運得暢”轉變。我國鐵路客運周轉量、貨物發送量、貨運周轉量以及運輸密度均居世界首位；復興號實現對31個省份全覆蓋；客運服務市場化、便利化、信息化加速推進，建成世界規模最大的鐵路互聯網售票系統；貨運產品供給不斷優化，重載運輸、快運貨物班列、集裝箱、冷鏈運輸、高鐵快運全面發展，實現運輸服務品質全面躍升。