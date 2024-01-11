嫦娥六號將首次開展月球背面取樣

中評社北京1月11日電／據央視網報導，近日，探月工程四期嫦娥六號任務探測器產品分別搭乘安－124、運－20飛機抵達海南美蘭國際機場，隨後通過公路運輸方式運送至中國文昌航天發射場。後續，按計劃進行發射前各項測試準備工作。



嫦娥六號任務將突破月球逆行軌道設計與控制、月背智能采樣和月背起飛上升等關鍵技術，實施月球背面自動采樣返回，同時開展著陸區科學探測和國際合作。



目前，發射場設施狀態良好，各項準備工作正按計劃有序進行，嫦娥六號計劃於今年上半年實施發射。



嫦娥五號任務實現了中國首次月球無人采樣返回。與嫦娥五號相比，計劃發射的嫦娥六號任務又有何不同？



嫦娥六號原本是嫦娥五號的備份，在嫦娥五號任務成功後，被賦予了新的使命。它將前往月球背面采集月球樣品並帶回地球，這將是人類首次開展月球背面取樣。



國家航天局探月與航天工程中心、嫦娥六號任務副總設計師王瓊：嫦娥五號是著陸在月球正面的北半球，嫦娥六號是（計劃）著陸在月球背面的南半球區域。由於是落在了月球背面，沒辦法和地面測控站進行直接通信，所以它需要鵲橋二號中繼星提供中繼通信支持。





探月四期工程包含嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號，任務目標是在南極初步建設國際月球科研站的基本型。

