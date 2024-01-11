項目密集開工　多地加快綜合交通體系建設

中評社北京1月11日電／據經濟參考報報導，1月10日，在國內首條大規模“新建＋改造”的軌道交通工程——北京軌道交通13號線擴能提升工程回龍觀西站至文華路站盾構區間右線施工現場，大型機械發出陣陣轟鳴聲，盾構掘進施工已近尾聲，出入口施工正在緊張進行；在江西省贛州市，贛南大道快速路四標項目（蓉江段）施工現場正在進行互通立交橋的收尾施工，項目建成後，將進一步聯通南康區、蓉江新區與章貢區、贛州經開區，極大方便市民出行和推動沿線經濟社會發展，進一步促進南康區深度融入贛州市中心城區……



新年伊始，在多地城市建設項目如火如荼的同時，地方政府相繼公布2024年交通基礎設施投資計劃，強調進一步優化調整完善綜合立體交通網絡建設，加快形成有效投資。業內人士認為，加大城市路網建設力度，不僅帶來更通暢、方便的出行，促使城市的發展具備更高能級、更高質量，還能更進一步有效刺激消費，為市場經濟發展注入活力。



近期，河北、河南、江蘇、福建等多地公布2024年交通建設計劃。1月8日，“河北省奮力推進交通運輸高質量發展”新聞發布會透露，2024年，河北省計劃完成投資1100億元，為歷史上計劃投資最高的一年，同比增長6.3%。福建省2024年計劃完成公路水路投資1000億元，其中一項重點便是大力提升綜合路網韌性。河南省2024年將積極擴大交通有效投資，聚焦聯網補網強鏈，持續推進綜合立體交通網絡提質增效，預計投資1400億元。江蘇省2024年將更大力度發揮交通基礎設施建設穩投資作用，計劃安排投資逾2200億元。



在省級計劃相繼公布的同時，多個地級市也公布了交通投資計劃。1月9日，南通市交通運輸局發布消息，2024年南通計劃完成交通投資超500億元。青島則明確，2024年是全市城市更新和城市建設三年攻堅行動的收官之年，青島將重點推進35個重大攻堅項目。濟南表示，持續推進基礎設施項目，加快實施太平水庫、城市軌道交通等98個重點項目，計劃投資670.6億元。



“加大交通基礎設施建設投資是拉動投資的一個重要抓手，其不僅促使城市的發展具備更高能級、更高質量，更通暢、方便的出行也讓百姓有更強的獲得感。”易居研究院研究總監嚴躍進表示，擴大交通基礎設施建設投資，將對煤炭、化工、機械、建材、裝備等上下游產業發展產生強大推動力，帶來眾多就業機會，能有力穩定就業、促進生產，從而進一步有效刺激消費，為市場經濟發展注入活力，形成穩就業、促消費的良性循環。他認為，根據此前住建部發布的《關於全面推進城市綜合交通體系建設的指導意見》（以下簡稱《意見》）的精神，城市建設交通先行，並可適度超前建設。

